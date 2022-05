“Cittadinanza e Costituzione”, gli alunni della Borgo Rodari di Sanremo incontrano sindaco e assessore alla Cultura

Sanremo. Presso la scuola Borgo Rodari, ieri in mattinata, è giunto in visita il primo cittadino Alberto Biancheri accompagnato dall’assessore alla Cultura Silvana Ormea. L’iniziativa, organizzata a completamento di un progetto di “Cittadinanza e Costituzione”, attivata in una classe quarta del plesso in questione, aveva come obiettivo principale quello di avvicinare gli alunni alla conoscenza dell’amministrazione comunale, nello specifico della giunta e della figura del sindaco.

