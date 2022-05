Le imprese vogliono la svolta green ma la tecnologia e il mercato remano contro

Lo spirito di molte aziende è green, rispettoso dell’ambiente e con un occhio di riguardo ad ogni singolo gesto in modo che possa essere il meno impattante possibile. I titolari ci provano, in parte riescono a raggiungere questo scopo ma si devono scontrare con un sistema che non va di pari passo con queste scelte. L’aspetto è emerso questa mattina nel corso della presentazione di Imprendigreen, l’attestato ideato da Confcommercio che le imprese possono conseguire al termine di un attento questionario redatto dall’Università Sant’Anna di Pisa.

