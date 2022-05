Maggio dei libri, da Cervo in blu d’inchiostro all’asineria del Ciapà per promuovere lettura e benessere

Cervo aderisce anche per il 2022 al Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Cepell, Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) alla sua dodicesima edizione dal 23 aprile (giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore) al 31 maggio con iniziative ispirate al tema istituzionale ContemporaneaMente. Leggere per comprendere. Anche a Cervo, da tempo Città che legge, sono in programma presentazioni ed eventi inaugurati lo scorso 23 aprile con Cervo in blu d’inchiostro.

