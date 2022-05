Mascherina al chiuso senza obbligo? La maggior parte dice no (ma molti restano prudenti)

Genova. La maggior parte dei genovesi non terrà la mascherina al chiuso nei luoghi in cui non è più obbligatoria a partire dal 1° maggio. È il dato che emerge dal sondaggio che Genova24 ha lanciato oggi sulla propria pagina Facebook: al momento della rilevazione sono 116 gli utenti nettamente contrari e 84 quelli favorevoli senza esitazioni. Un campione ovviamente molto parziale e con poche pretese di scientificità, tenendo conto pure che sono molte in realtà le posizioni intermedie.

