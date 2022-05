Omicidio Alice Scagni, la Procura: “Accertamenti in corso sulle segnalazioni, ma non c’erano minacce né violenza”

Genova. “Nell’ambito dell’inchiesta stiamo facendo accertamenti a 360 gradi per capire che tipo di segnalazioni ci sono state e di che tenore ma quelle che risultano note non sembrano essere state tali da richiedere interventi immediati”. Mentre il sostituto procuratore Paola Crispo questo pomeriggio è in Questura per sentire i genitori e il marito di Alice Scagni, il procuratore Francesco Pinto alla domande dei cronisti dopo le pesanti accuse rilasciate dalla madre rivolte alle forze dell’ordine: “Le telefonate registrate di cui siamo in possesso non erano tali da necessitare un intervento urgente perché non veniva configurata una minaccia imminente o un comportamento violento in essere”.

