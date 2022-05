Podismo, domenica ad Arenzano si correrà la RenTen

Arenzano. Questo doveva essere il periodo del ritorno del Gran Trail Rensen, ma le restrizioni imposte dalla Regione e la conseguente chiusura del parco regionale del Beigua hanno costretto gli organizzatori a procrastinare l’appuntamento. Domenica però non si resterà con le mani in mano perché in programma ad Arenzano c’è la novità assoluta della RenTen, la sfida sui 10 chilometri, lungo la riviera di ponente tra Arenzano e Cogoleto, inserita nel calendario nazionale della Fidal. Le iscrizioni sono arrivate in serie a dispetto della campagna ridotta nel tempo, visto che la gara è stata allestita in poche settimane, ma c’è ancora tempo per aderire, al costo di 20 euro.

