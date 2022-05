Sanremo. In dieci lo hanno accerchiato, poi uno di questi, un detenuto nordafricano, lo ha aggredito per prendergli le chiavi. E’ quanto accaduto oggi, intorno alle 17,30, nel carcere di Sanremo. A subire la violenza del branco è stato un agente della polizia penitenziaria, come denuncia il sindacalista Guido Pregnolato (Uspp).

