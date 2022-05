Treno negato ai disabili, il viceministro Morelli: “Al lavoro per evitare un nuovo caso Genova”

Roma. È stato un “grave disservizio” e, oltre all’indagine avviata per accertare “eventuali responsabilità”, ci si è messi al lavoro per evitare che risucceda. Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili “hanno già avviato specifici incontri con le strutture di Trenitalia e Rfi per individuare soluzioni di tipo organizzativo maggiormente atte a prevenire il ripetersi di accadimenti simili” a quelli che lo scorso 18 aprile videro un gruppo di disabili lasciati a terra alla stazione di Genova Piazza Principe nonostante avessero prenotato il viaggio.

