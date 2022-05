Turismo accessibile, Regione Liguria proroga il termine per la partecipazione al bando

Genova. La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, ha prorogato di 20 giorni il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei comuni all’avviso pubblico ai Comuni costieri per la selezione di partner per la successiva presentazione di un progetto a valere sull’avviso pubblico nazionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. La proroga è motivata dall’assenza ad oggi di manifestazioni di interesse e dalla richiesta di proroga di Anci finalizzata a consentire la presentazione di domande al maggior numero possibile di Comuni. Valutato opportuno permettere al maggior numero possibile di soggetti interessati di presentare le manifestazioni di interesse, al fine di realizzare il più compiuto utilizzo delle risorse, la scadenza è stata quindi prorogata dal 9 al 30 maggio 2022. Le risorse complessive a copertura della Progettazione che Regione Liguria presenterà al ministero sono pari a 1.320.000 euro di cui 1.200.000 euro di risorse nazionali e 120.000 euro di risorse regionali.

