Turismo, tendenza positiva per arrivi e presenze: la stampa specializzata “premia” la Liguria

Liguria. Ci sono i territori che fanno a gara per invitare i giornalisti in chiave di promozione turistica e poi c’è la Liguria, dove arrivano anche tante richieste – prontamente esaudite – da parte di importanti testate nazionali e internazionali. Così nel mese di maggio sono ben cinque i giornalisti specializzati che hanno chiesto supporto logistico per altrettante visite sul territorio, destinate a diventare altrettanti articoli sulla carta stampata o sul web. Segno che l’interesse per la bellezza della Liguria e il suo appeal turistico, culturale, enogastronomico, sono la prima arma nella campagna di promo commercializzazione quotidianamente portata avanti da Regione Liguria e Agenzia “In Liguria”.

