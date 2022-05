Uccise moglie e cane a Rocchetta Nervina, la difesa: «Nella mente malata di Sartori era unica soluzione»

Imperia. «Sartori è stato descritto da tutti come un brav’uomo, sempre pronto ad aiutare. La sorella della vittima, tra le lacrime, ci ha detto che era un sant’uomo. I nipoti dicono che lui, per la moglie, era il suo colf, il suo infermiere, lo faceva con amore. Dicono che era un santo. La povera vittima era una donna sempre abituata ad essere accudita e coccolata dal marito fin dai primi anni del matrimonio. Una donna che caricava il marito di ogni suo malessere, ogni suo bisogno. Poteva sembrare una donna un po’ pesante, un po’ noioso. Ma questo non era per il marito, che l’ha sempre assecondata. “Voi non capite, è malata”, in questa frase c’è tutto il sentimento nei confronti della moglie». A dirlo, nella sua arringa difensiva, è l’avvocato Roberta Rosso, legale di Fulvio Sartori, 81 anni, accusato di omicidio volontario aggravato per aver ucciso la moglie Tina Boero, 80 anni, e la loro cagnolina Luna, che la coppia di anziani coniugi accudiva con amore, come fosse una figlia.

