A Sanremo detenuto tenta di sequestrare poliziotto, Pagani (Uil Pa Penitenziari): «Polveriere pronte ad esplodere»

Sanremo. «Forse non si è ben compresa la complessità, la gravità e la vera portata della crisi che attraversa il sistema penitenziario italiano. Sul punto, infatti, registriamo un silenzio tanto assordante quanto innaturale, eppure questa emergenza attiene direttamente alla civiltà del sistema paese. O forse si preferisce volgere lo sguardo altrove per non vedere ciò che offende la coscienza di ogni persona civile» – dice Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, che non nasconde timori e preoccupazioni di fronte ad una situazione che va ogni giorno aggravandosi all’interno degli istituti penitenziari liguri.

