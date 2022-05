Affidamento diretto per la spiaggia libera di Marinella

Dovranno pervenire al Comune di Sarzana entro le 12.00 del 16 maggio prossimo le manifestazioni di interesse degli operatori intenzionati a prendere in affidamento i 350 metri di spiaggia libera di Marinella della quale dovranno assicurare pulizia e servizio di salvataggio dal 1 giugno al 15 settembre. Dopo l’approvazione delle linee guida da parte della giunta infatti, la dirigente del settore finanziario Chiavacci ha firmato la determina a contrarre con l’avviso esplorativo per i soggetti interessati dai quali, tramite affidamento diretto, verrà scelto il nuovo affidatario del tratto che va da dalla struttura “Associazione Sport Natura” al “Bagno Roma”. L’importo massimo per lo svolgimento del servizio è stato quantificato in 36.885 euro sui 45mila stanziati dalla giunta mentre si procederà all’impegno di spesa dopo l’acquisizione dei preventivi.

Fra i requisiti richiesti per la partecipazione c’è “l’iscrizione al Registro CCIAA o a elenchi, albi di competenza o analoga comprova ai fini della corrispondenza dell’oggetto sociale con le attività richieste”, “pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento” e “aver ottemperato alle disposizioni normative in materia di contratti di lavoro”. Il soggetto che verrà scelto dovrà come detto provvedere all’accurata pulizia della spiaggia, ad assicurare il servizio di salvataggio, alla fornitura e gestione di servizi igienici, alla cartellonistica e soprattutto all’accessibilità per i soggetti diversamente abili.

