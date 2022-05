Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Amministrazione prudente? Intanto il sindaco aumenta il suo stipendio e quello degli assessori”

Albenga. “Alla faccia dell’amministrazione attenta, scrupolosa e come ha sottolineato il sindaco in consiglio comunale ‘prudente’. Sostiene di aver gestito le casse del Comune in maniera oculata senza spendere soldi. In compenso, proprio Riccardo Tomatis ha deciso di aumentare il suo stipendio e quello degli assessori lasciando allo sbando i servizi sociali che soffrono una carenza d’organico che perdura dal 2016”. Attacca il primo cittadino e la giunta Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad una settimana di distanza dall’approvazione del bilancio in consiglio comunale.

