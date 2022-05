Antenna di via Fortino, il Comune ricorre al Consiglio di Stato

Con la determina firmata ieri dal dirigente dell’Area 1 Nicastro, il Comune di Sarzana ha conferito all’avvocato Umberto Fantigrossi l’incarico legale per la proposizione del giudizio d’appello al Consiglio di Stato contro la recente sentenza del Tar sul ricorso presentato da WindTre in merito all’antenna di via Fortino. L’amministrazione dunque ha confermato quanto annunciato all’indomani del pronunciamento del Tribunale amministrativo della Liguria che nei giorni scorsi ha accolto l’istanza della compagnia telefonica annullando di fatto gli atti di Palazzo Roderio che bloccavano l’installazione dell’impianto nei pressi della Fortezza. Per il ricorso il Comune ha già impegnato la somma di 10.729 euro.

Intanto ieri a Sarzanello si è tenuta l’assemblea delle Consulte territoriali – organizzata dalla presidente locale Mariagrazia Quadrelli – che hanno ribadito la propria contrarietà all’installazione di questa e di altre antenne sul territorio sarzanese. All’incontro hanno partecipato anche Bruno Zecchi e Stefano Cecati del Comitato di cittadini nato in via Fortino che da luglio si oppone al progetto.

