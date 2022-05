Carcarese, Gabriele Brovida è il capocannoniere del campionato: “Già pronti per la Promozione”

Diciannove goal in campionato, a ventidue anni e giocando come esterno. Tre informazioni che consentono di descrivere la stagione di Gabriele Brovida con una sola parola: “chapeau”. Cresciuto nelle giovanili della Cairese, con la quale ha esordito in prima squadra, Brovida è poi passato al Bragno. Lo scorso anno è approdato alla Carcarese, che ha contribuito a portare in Promozione “a suon di goal”.

