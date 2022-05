Conferenza sui Liguri Apuani e cena benefica, organizza il Lions Club

“Liguri Apuani: etnografia, archeologia, storiografia, antropologia e linguistica”. Questo il titolo della conferenza – con Lanfranco Sanna come relatore – organizzata da Lions Club “Colli spezzini” in programma sabato 7 maggio alle 17.30 presso la sala dell’oratorio della chiesa del “Preziosissimo sangue” di Luni di via Cafaggiola. L’evento, il cui ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, sarà seguito da una cena di beneficenza presso l’agriturismo la Sarticola il cui ricavato sarà destinato al progetto “Doniamole un sorriso”. Inoltre dalle 14.30 alle 17 nei locali adiacenti alla sala conferenze si terrà uno screening sanitario gratuito organizzato dal Lions Club.

... » Leggi tutto