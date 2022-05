Enogastronomia, arte, cultura, musica, teatro e sport: una grande estate di eventi per accendere Ventimiglia

Ventimiglia. Dall’enogastronomia allo sport, dal cinema sotto le stelle agli eventi di piazza. E ancora: musica, laboratori, intrattenimento. E’ ricchissimo il calendario di eventi (oltre settanta) organizzato dall’amministrazione comunale di Ventimiglia per allietare l’estate di cittadini e turisti. Tante le novità e tante le conferme, come “L’agosto medievale”, che tornano dopo due durissimi anni di pandemia. Per rilanciare il turismo e il commercio cittadino, l’amministrazione ha investito più di 300mila euro, di cui oltre 100mila solo per il teatro.

