La Cestistica spezzina si arrende solo alla fine, in semifinale ci va l’Alma Basket Patti

Un’encomiabile Cestistica non riesce a rimontare la gara di svantaggio su Patti e si vede costretta a terminare la sua stagione: nel match del PalaSerranò, dopo un’altra splendida e divertente partita, le spezzine hanno dovuto alzare bandiera bianca soltanto negli ultimi secondi. La gara finisce 88-78 per l’Alma Basket, ma le emozioni non sono affatto mancate. Dopo esser finita a -21 nel terzo quarto, le ragazze di coach Corsolini non si sono abbattute e sono riuscite ad andare ad un soffio dal completare la rimonta, arrivando al -3 con ancora qualche minuto sul cronometro, con grinta e intensità che non erano emerse nei primi tre periodi. Tre le bianconere in doppia cifra, trascinate da una strepitosa Angelica Castellani da 27 punti, seguita da Silvia Colognesi con 19, infine Templari con 13.

