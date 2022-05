La proposta: una passeggiata che colleghi Fezzano e Cadimare attraversando l’Aeronautica

Creare un collegamento pedonale tra Cadimare e Fezzano, unendo così due borghi e le rispettive aree pubbliche, passando attraverso il litorale attualmente in concessione all’Aeronautica militare. E’ una delle proposte avanzate dai consiglieri dell’opposizione comunale di Porto Venere tramite una mozione depositata nelle scorse ore. Gli altri temi toccati sono la ripresa dei rapporti tra il Comune di Porto Venere e la forza armata e, di conseguenza, la riattivazione dei ragionamenti per l’ottenimento di un’area in località Dazio, al fine di ampliare la sede stradale e aumentare la sicurezza.

