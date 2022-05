Lerici, un desk per i crocieristi in Piazza Garibaldi

Un desk dedicato ai crocieristi in Piazza Garibaldi a Lerici. A questo è finalizzato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse pubblicato dal Comune di Lerici, destinato esclusivamente a società destinate ad attività crocieristica. Manifestazioni di interesse, in particolare, “aventi ad oggetto il posizionamento un desk amovibile – spiega l’atto – e dall’ingombro ridotto nell’immediata prossimità del punto di imbarco/sbarco pubblico dell’imbarcazioni all’estremità di Piazza Garibaldi”. L’avviso pubblico è stato diramato dopo che nello scorso marzo la società Trumpytours aveva richiesto un parere in merito alla possibilità di posizionare un desk del tipo descritto, ricevendo positivo riscontro da parte dell’ente.

