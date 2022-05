Pedopornografia online, è allarme in Liguria: nel 2021 vittime aumentate del 44%

Genova. In Liguria sono stati 26 nel 2021 i bambini vittime di casi di pedopornografia e adescamento online, numero che mostra un aumento del 44% rispetto all’anno precedente e rivela come social network, videogiochi e app di messaggistica possano costituire un pericolo cui prestare la massima attenzione. Sono i dati forniti in occasione della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia dalla polizia postale e delle comunicazioni per la Liguria che parla di un “trend preoccupante“.

