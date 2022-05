L’Atalanta ha raccolto 18 punti nel girone di ritorno, dopo aver chiuso l’andata a 38 punti. Lo Spezia ne ha invece conquistati 17 in questa seconda parte di stagione, già uno in più rispetto ai 16 con cui aveva chiuso l’andata. Statistica che fotografa la stagione della squadra di Gian Piero Gasperini, che rincorre un posto in Europa dopo anni di grandi soddisfazioni anche in campo continentale.



