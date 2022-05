Superbarocco e Rolli di Primavera, la Genova “superba” si svela: ecco quelli visitabili per la prima volta

Genova. È un ponte culturale quello che unisce il progetto “Superbarocco” e i Rolli di Primavera, in un percorso che, da venerdì 13 a domenica 15 maggio, permetterà di riscoprire palazzi, ville, chiese, oratori, alcuni dei quali visitabili per la prima volta, come l’Oratorio di Coronata, per mostrare la raffinatezza della cultura, ma anche delle enormi ricchezze del “secolo d’oro” dei genovesi.

