Toti presenta la sua lista per Bucci: “Le civiche faranno un risultato straordinario, meglio delle regionali”

Genova. “Non è un derby, è un torneo in cui una squadra aiuta l’altra. L’essenziale è vincere”. Il sindaco Marco Bucci liquida così la questione a margine della presentazione della lista arancione Toti per Bucci, che formalmente è la declinazione in salsa locale del nuovo movimento nazionale fondato dal governatore, Italia al Centro, ma in pratica è la riedizione della formazione civica che ha battuto tutti i partiti del centrodestra alle ultime regionali, risultato che le ha permesso di esprimere il maggior numero di assessori in giunta.

