Approvati 6 milioni di euro per investimenti infrastrutturali pubblici, fondi anche per la Ciclovia Tirrenica da Diano Marina a Cervo

Genova. Il fondo strategico regionale, che si è riunito questa mattina, ha approvato lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro per investimenti infrastrutturali pubblici. Di questi, 5 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione del lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica per i tratti a ponente (da Diano Marina a Cervo) e a levante (da Marinella di Sarzana fino al centro Sarzana); 386.386 euro per la riqualificazione ed ammodernamento dei semafori delle gallerie di Sestri Levante-Moneglia-Deiva Marina e 647.000 euro per la sicurezza stradale del borgo di Carro.

... » Leggi tutto