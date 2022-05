Bottiglioni: “Speriamo che con il contributo del Comune la spiaggia di Marinella sia meno trascurata degli ultimi anni”

“Dopo quattro anni la Giunta Ponzanelli ha finalmente compreso che, per affidare in gestione una spiaggia libera comunale di oltre 500 metri lineari garantendo ciò che la normativa pretende (pulizia, servizi e salvamento), occorre consentire al gestore di poter far conto sulla partecipazione economica da parte del Comune. Infatti, non si capiva come un gestore di un tratto di spiaggia libera così impegnativo (soprattutto nei due anni di Covid) potesse assumersi un impegno tanto gravoso contando soltanto su attività lecite pressoché inesistenti (in pratica il noleggio di ombrelloni e sdraie con modalità consentite). Abbiamo poi visto che, pur di non pagare nemmeno un euro, la Giunta ha tentato di favorire ed invogliare i possibili gestori prospettando la realizzazione di chioschi in palese contrasto con la normativa vigente, affidamento di aree agricole da adibire a parcheggio, attività di noleggio di ombrelloni e sdraie con modalità non consentite. Il risultato lo abbiamo visto tutti. Mai, come in questi anni di gestione Ponzanelli, la nostra spiaggia libera è risultata così sporca, insicura ed abbandonata a se stessa.

Noi pensiamo, e lo abbiamo più volte affermato, che il problema della spiaggia libera, nel tratto che dal Bagno Roma arriva all’Associazione Kinderheim Sport & Natura, lo si risolva coordinando tra loro previsioni urbanistiche (Piano Spiaggia) e demaniali (Piano di Utilizzazione delle Aree demaniali) in modo da consentire a chi ha in affidamento quella spiaggia comunale di poter avere leciti profitti che gli consentano di garantire a quel tratto di spiaggia, che deve restare comunale, pulizia, servizi, un decoro che oggi non ha e, conseguentemente, una ritrovata capacità attrattiva. Permettendo, oltretutto, al Comune di evitare per il futuro spese non banali.

Sappiamo che la Giunta, dopo aver fatto deliberatamente decadere in modo ignobile il PUD adottato dal Consiglio Comunale nel novembre 2018, ha conferito mandato nel lontano dicembre 2020 al suo dirigente di redigere un altro Piano con l’obiettivo di coordinarlo con il Piano Spiagge e, necessariamente, con la normativa regionale in materia che stabilisce e prescrive la proporzione tra la quantità di stabilimenti balneari, di spiagge libere e di spiagge libere attrezzate lungo il nostro litorale. Ma, nonostante il tempo trascorso, ad oggi nessuna proposta è stata presentata alla città. Per cui, si può presumere che, con la partecipazione economica del Comune, la spiaggia libera possa risultare meno trascurata rispetto agli ultimi anni; ma senza un intervento utilizzando gli strumenti di pianificazione sopra accennati, anche l’estate del 2022 trascorrerà senza che il nostro litorale, nella sua consistente superficie di spiaggia libera, possa vivere una stagione estiva finalmente felice”.

