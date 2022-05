Bus turistico bloccato in piazza San Giorgio, traffico in tilt

Se i lavori per la riqualificazione di piazza San Giorgio stanno mettendo a dura prova la viabilità nel centro di Sarzana, oggi a complicare ulteriormente le cose ci si è messo anche un bus turistico che ha bloccato la rotonda causando pesanti rallentamenti al traffico. Il mezzo, proveniente da via Sobborgo Emiliano, non riuscendo a percorrere la rotatoria provvisoria ha tirato dritto – non senza fatica – anche grazie all’ausilio di alcuni automobilisti che sono scesi dalla propria auto per fermare il traffico e facilitare la manovra che ha avuto comunque i suoi tempi. L’autobus è così riuscito a imboccare via Muccini dopo che si erano già formate lunghe code.

... » Leggi tutto