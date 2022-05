Fa incendiare la casa per incassare 600 mila euro di assicurazione: agente immobiliare ai domiciliari

Sestri Levante. Avevano architettato un complesso piano per truffare l’assicurazione che aveva accordato la polizza sulla casa, facendo scatenare l’incendio che l’aveva poi distrutta, e quindi incassando illecitamente la somma di 600 mila euro. Ma alcuni dettagli non sono sfuggiti ai carabinieri di Sestri Levante, e dopo un anno di indagini sono scattate le misure cautelari per un agente immobiliare e i due mandanti, che si aggiungono ai tre operai già individuati come autori materiali dell’incendio

