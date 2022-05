Gamma Innovation chiude a Montebello con la testa alla final four di Eurolega

E’ il ritorno della finalina 9° e 10° posto, la cui vittoria regala la partecipazione alla WS Europe Cup a discapito dell’ottava qualificata, ma Gamma Innovation Sarzana, con la vittoria in Coppa Italia parteciperà alla prossima Eurolega e la gara di sabatoi è solamente l’ultima partita della stagione 2021-22 nel Campionato Italiano. In vantaggio di quattro reti la formazione di Mirko Bertolucci dovrà amministrare la gara in una pista difficile come quella vicentina per centrare la nona posizione. Dopo la partita di Montebello Gamma Innovation Sarzana chiuderà la stagione e dovrà accantonare il ricordo della coccarda tricolore per immergersi nel prestigioso obiettivo che è ancora aperto: il 14 e 15 Maggio quando i rossoneri scenderanno in pista in Portogallo a Torres Novas per giocarsi la final four della manifestazione Europea più importante, quell’ Eurolega che solo un’ italiana ha vinto nella storia e guarda caso proprio su quella pista. Mirko Bertolucci per Montebello recupera tutti gli effettivi, lascerà a Viareggio, per scelta, con il farm-team, Matteo Cardella ed Ernest Cinquini nella sfida contro il CGC Viareggio per i quarti di finale dei play-off di serie A2 per l’ occasione convocati Alessio Lavagetti e Lorenzo Angeletti. (nella foto di Vincenzo Biagini Joan Galbas).

... » Leggi tutto