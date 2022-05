Grazzini: “Enel da problema a risorsa, ecco la mia idea”

“E’ noto che le amministrazioni che nel corso degli anni si sono avvicendate alla guida della città, salvo la parentesi rappresentata da GianLuigi Burrafato che chiuse la centrale per il mancato

rispetto di norme ambientali, si sono sempre dimostrate subalterne alle decisioni del colosso elettrico e alle lobby che ne hanno governato scelte ed investimenti. Pierluigi Peracchini, durante tutto il suo mandato, si è caratterizzato per un atteggiamento ondivago: prima a favore, poi contro, poi di nuovo a favore, poi ancora contro, a seconda degli ordini che arrivavano da Genova o alle pressioni dei membri della sua maggioranza. Nessuno ha mai affrontato il tema Enel con il giusto pragmatismo, partendo dal fatto che è una società la cui produzione è d’interesse nazionale ma che, attraverso le sue controllate, svolge attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas nella penisola iberica, in America Latina tramite Enel Américas, in Marocco e in Russia attraverso Enel Russia, che quindi ogni sua scelta ha una ripercussione sui parametri generali che vanno a determinarne quotazioni sul mercato azionario ed eventuale opportunità di acquisizioni sul mercato globale di produzione e vendita di energia”.

