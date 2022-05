Il Genoa la ribalta nel finale, con la Juve finisce 2 a 1

Le reti di Gudmunsson al minuto 87 e Criscito su rigore al 96° hanno sancito la vittoria del Genoa sulla Juventus questa sera al Ferraris, dopo che i bianconeri erano andati in vantaggio al 48° con Dybala. Con questa vittoria i rossoblù agganciano a quota 28 il Cagliari, impegnato domenica sera all’Arechi con la Salernitana (29 punti), che grazie ai tanti risultati utili delle ultime settimana è risalita dal fondo della classifica all’attuale quartultimo posto. Dietro i granata, sardi e Grifone, il Venezia – che domenica ospita il Bologna – a 22 punti. Nell’altro anticipo del venerdì, il successo a San Siro dell’Inter sull’Empoli (4 a 2). E c’è da registrare la promozione diretta in Serie A per Lecce e Cremonese, vittoriose oggi con Pordenone e Como. L’ultima stagione in A dei salentini è stata la 2019-20, mentre i grigiorossi ritrovano la massima categoria dopo ventisei anni.

... » Leggi tutto