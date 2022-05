Intervento chirurgico rimandato per giorni. “Medici esemplari ma non è possibile avere una sola sala operatoria”

Una brutta frattura a radio e ulna e l’intervento rimandato di volta in volta, e sempre all’ultimo momento. Si potrebbe riassumere così la vicenda di una famiglia spezzina che si è conclusa nel migliore dei modi solo ieri, dopo alcuni giorni, quando la persona che doveva essere operata è stata curata con la dovuta attenzione del personale medico del Sant’Andrea. La situazione si è risolta, ma la direzione generale di Asl 5 prende atto di quanto accaduto e, scusandosi per il disagio subito dalla famiglia, ha specificato di aver “chiesto chiarimenti in merito ai propri professionisti, cui spetta, per competenza tecnico-professionale, la pianificazione degli interventi”.

... » Leggi tutto