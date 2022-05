La crisi dei negozi di vicinato non risparmia Arcola: centro storico orfano di botteghe, alimentari e ristoranti

L’ultimo negozio di generi alimentari di Arcola alta ha chiuso i battenti a settembre dello scorso anno. Mentre l’ultimo ristorante del paese vecchio non ha superato il solco dell’ultima crisi. Nonostante proprio negli anni più recenti sempre più persone stiano scegliendo Arcola quale nuova residenza o domicilio che si sostituisca alla quotidianità tutta cittadina, spesso i neo-abitanti arcolani sono approdati dalla Spezia, Pisa, Firenze infatti, ancora un’inversione di tendenza nell’economia locale stenta a farsi registrare. A favore però almeno di negozi o altri attività commerciali con presenza che va attestata da Ponte di Arcola in avanti. Apparentemente sarebbe secondario. Eppure sempre più persone che vivono nel cuore di Arcola avvertono la mancanza del negozietto di zona, dell’alimentari di quartiere. La chiusura dell’ultima bottega che rivendeva generi alimentari in Piazza Garibaldi, però, era avvenuta con un gesto simbolico del proprietario dell’attività. Il commerciante aveva calato le serrande del negozietto per l’ultima volta affiggendo un provocatorio quanto simbolico manifesto mortuario sulla porta della stessa bottega. Di certo, insomma, il negozio che vendeva latte e pane nel punto fra i più fascinosi e funzionali di Arcola era utile. Ma la risposta in termini di numeri non è bastata a pagare le spese di mantenimento dell’attività. Nella maggior parte dei casi si tende a scegliere la grande distribuzione. O si deve scendere comunque al Ponte per gli approvvigionamenti giornalieri come per le spese più importanti. E la situazione è tutt’altro che nuova. Lo testimoniano altre insegne ancora più vecchie che reggono il ricordo e continuando Via Valentini e la via parallela all’accesso di Porta Sottana per salire in cima al paese, ecco la dimostrazione delle scritte definitive che invecchiano al sole del borgo.

