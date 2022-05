Malore in auto, muore noto professionista

Ha accusato un malore in auto, ha accostato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e Mirio Daini, 78 anni, se ne è andato. E’ accaduto stamani a Massa, in Via Massa Avenza, all’incrocio con Via Baracchini. Daini, nota e stimata figura, era titolare del laboratorio di analisi mediche Lam di Sarzana e viveva a Marina di Carrra con la moglie. I militi del 118 hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia municipale di Massa. I funerali si svolgeranno domani, sabato 7 maggio, alle 15.30, nella chiesa della Santissima Annunziata a Marina di Carrara.

... » Leggi tutto