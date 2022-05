Natale: “Per info sulle sale operatorie mancanti, l’ASL5 scriva a Piazza De Ferrari – Genova”

“Qualche settimana passata avevo denunciato il caso di un cittadino che si era rotto il malleolo e che era stato mandato a casa perché non si potevano effettuare le operazioni. Nelle giornate successive erano state sospese tutta una giornata di operazioni nel reparto di ortopedia per assenza dell’anestesista. Oggi viene denunciato un fatto molto grave: operazione rinviata da un giorno all’altro perché mancano le sale operatorie. Una vergogna di questa sanità”. E’ la nota di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito alle condizioni strutturali è costretta ad operare l’azienda sanitaria spezzina.



