Parcheggi, viabilità e sfalci, i problemi segnalati all’Amministrazione dalla consulta di Grisei

Nel pomeriggio di ieri mercoledì nell’area antistante il circolo Grisei si è svolta l’assemblea pubblica tra i cittadini e la consulta dei quartieri di Grisei, Ghiaia, Olmo, Boettola e Santa Caterina con la presenza dell’amministrazione Comunale, il sindaco Cristina Ponzanelli, gli assessori Stefano Torri e Barbara Campi. L’assemblea, alla quale hanno partecipato i residenti dei quartieri interessati (in tutta una cinquantina) ha dato la possibilità a loro di potersi confrontare direttamente con i rappresentanti eletti in consulta lo scorso dicembre e con il sindaco. Il presidente della Consulta, Franco Papale, dopo aver aperto i lavori dell’assemblea, ha ringraziato il sindaco e i presenti, sottolineando l’importanza della scelta di incontrarsi all’aperto per permettere a più persone possibili di partecipare. Poi, ha chiesto di lasciare la parola subito ai cittadini per riportare le necessità e chiedere di risolvere i problemi aperti. I cittadini hanno posto la questione dei parcheggi liberi al servizio dell’ospedale di Sarzana, tutt’oggi ancora in sospeso. Hanno poi chiesto approfondimenti sulla struttura del ponte di via Falcinello e le misure adottate dall’amministrazione (struttura, investimenti, viabilità nel periodo dei lavori). Poi ancora, hanno messo sotto la lente di ingrandimento la manutenzione ordinaria del quartiere (sfalci e asfaltature) per i quali è stata evidenziata una scarsa organizzazione nella gestione degli interventi. Infine, il presidente Papale ha puntato l’indice sulla comunicazione tra amministrazione comunale e Consulta, non sempre puntuale e ha invitato i cittadini a partecipare ai prossimi incontri. Sindaco e assessori, oltre ad aver dato una serie di spiegazioni, hanno preso nota delle richieste della cittadinanza facendosi carico di verificare tutte le segnalazioni.

