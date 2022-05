Piano di Pitelli, sempre più disagi per i residenti: “Problemi ambientali e di sicurezza stradale: ormai siamo in zona industriale al 100%”

Nella zone dei Castagnoni, di Pomara, di Canelli e di Boscalino la situazione non è più sostenibile per gli abitanti, né sotto il profilo dell’ambiente – e quindi della salute – né per quel che riguarda la sicurezza. Per questi motivi il comitato “Piano di Pitelli” ha preso carta e penna e ha scritto una lunga lettera al sindaco Pierluigi Peracchini, con l’intenzione di metterlo “direttamente a conoscenza del degrado in cui negli ultimi anni è venuta a decadere la nostra zona”.

Un’area che è “ormai diventata industriale al 100%, che si trova dietro la centrale dell’Enel”, esordiscono i cittadini. “Viviamo nell’ultima zona verde rimasta da queste parti in quanto siamo stati circondati da una moltitudine di attività industriali che, oltre a portare inquinamento dovuto per esempio alle polvere sottili, stanno diventando sempre più un problema di sicurezza stradale per i residenti della zona e per i lavoratori che giornalmente si recano sul posto di lavoro”.

Il comitato imputa alla diatriba tra Comune della Spezia, Enel e Comune di Arcola il fatto che ci sia “una sola strada percorribile per residenti e lavoratori: Via Valdilocchi partendo da Largo Guido Rossa, ovvero la strada che costeggia la centrale dell’Enel, fino alla zona limitrofa alle Pianazze che è bloccata e chiusa al traffico”.

