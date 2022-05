Recco. La Pro Recco non sbaglia gara 1 della semifinale scudetto: a Punta Sant’Anna i biancocelesti battono il Savona per 14-6. I biancorossi proveranno a riscattarsi nella gara di ritorno, nella piscina casalinga, in programma sabato 14 maggio alle ore 18.

... » Leggi tutto