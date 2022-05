Savona. Nell’ottica del contrasto alla violenza di genere, il questore di Savona ha emesso un avviso orale “aggravato”, ossia con prescrizioni, nei confronti di un pregiudicato arrestato alcuni giorni fa in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria per l’accusa di stalking ed altri reati.

... » Leggi tutto