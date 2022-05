‘Assistere il malato con la Sla: elementi formativi specifici’, incontri trasmessi alla Sala Pentagona

‘Assistere il malato con Sla: elementi formativi specifici’, questo il titolo del ciclo di otto incontri organizzato da Asl3 Chiavari in qualità di capofila di un progetto regionale dedicato ai malati di Sla, in collaborazione con Regione Liguria, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA) e le Asl Liguri. Gli incontri si svolgono in presenza a Genova e vengono trasmessi in simultanea in videoconferenza presso le sedi di Asl di Imperia, Savona e Chiavari. “La nostra Asl – ha spiegato su Facebook la sindaca di Arcola, Monica Paganini – non aveva a disposizione sale per far svolgere questo corso. Arcola ha accolto con grande favore la richiesta di Asl Chiavari per uno spazio disponibile e abbiamo dato la nostra massima disponibilità per far svolgere nella Sala Pentagona gli incontri per i partecipanti della provincia di Spezia, per tutti i mercoledì di maggio e giugno. Un tema che purtroppo il nostro territorio sta sottovalutando e che ha urgente necessità di essere affrontato da ASL 5 in primis”. L’altro giorno, per l’avvio del corso, la prima cittadina e il vice sindaco Gianluca Tinfena hanno portato il loro saluto alla referente arcolana dell’AISLA provinciale, Paola Angelinelli.

