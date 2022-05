Detenuto aggredisce agente nel carcere di Sanremo, Pagani (Uil Pa): «Dotare la polizia penitenziaria di taser»

Sanremo. «Ci risiamo, ancora una grave aggressione ai danni di appartenenti alla polizia penitenziaria! Ieri sera intorno alle 19,30 è accaduto di nuovo a Sanremo, un detenuto, marocchino M.M. del 1999 per i reati di rapina, resistenza ed evasione, in regime di isolamento perché protagonista in questi giorni di analoghi comportamenti nei confronti del personale di polizia, si è reso protagonista nel giro di 24 ore dell’ennesima aggressione nei confronti di un agente». A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale Uil Pa Polizia Penitenziaria.

