Diano Marina, ad Andrea Benvegna il Premio Aromatica 2022

Diano Marina. Consegnato questa mattina ad Andrea Benvegna il Premio Aromatica 2022. Il bartender dianese è stato premiato dal sindaco Cristiano Za Garibaldi per la significativa carriera che lo ha portato in alcuni tra i più importanti bar del pianeta, tra cui il prestigiosissimo Connaught Bar del Connaught Hotel di Mayfair (Londra) e il 432 Park Avenue Condominium (New York). Andrea Benvegna ha lavorato con alcuni dei migliori chef del settore come Shaun Hergatt (australiano, stellato e pluripremiato) e Toni Toivanen del Noma Restaurant per poi tornare nell’imperiese e aprire Surf (Imperia) con Ivan Biancardi.

