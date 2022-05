Emergenza cinghiali, Pd di Arcola lancia una petizione: “Urgente un intervento diretto”

“L’emergenza Covid di questi ultimi anni ha lasciato un segno anche sulla fauna selvatica. La riduzione dell’uomo all’aperto ha fatto proliferare molte specie selvatiche, tra cui i cinghiali, con un aumento del 15% a livello italiano: un’invasione di città e campagne da nord a sud dell’Italia, arrivando a superare i 70 mila esemplari in Liguria secondo stima di Coldiretti Liguria. Agli inizi del 2022 la presenza del cinghiale ha prodotto la peste suina che ha colpito in particolare il basso Piemonte e la Liguria di Ponente. A levante, pur escludendo al momento casi di diffusione della Peste Suina Africana (Psa), l’incremento delle incursioni degli ungulati genera crescenti e diffuse criticità per il territorio e le persone. Per le strade e nelle città non è un evento raro ormai trovarsi faccia a faccia con uno o più esemplari di cinghiale, che scorrazzano indisturbati partendo proprio dal capoluogo regionale. In campagna, da ponente a levante, è un continuo susseguirsi di segnalazioni, partendo dalle colture che vengono completamente distrutte dal passaggio degli animali, mentre appezzamenti di terreno vengono scavati e solcati in modo irrimediabile, muretti a secco danneggiati e in alcuni casi rasi al suolo, boschi devastati, strade vicinali e mulattiere rese impercorribili, pericolo di spiacevoli incontri nei giardini pubblici, sui sentieri dell’entroterra e sulle strade carrozzabili dove si sono verificati anche incidenti gravi . Nel Comune di Arcola, si assiste da tempo ad una forte migrazione dalle zone boschive collinari, soprattutto sul versante tra Canarbino ed il Carpione, verso i centri storici collinari ed i nuclei abitati di piano, in direzione della Magra, fenomeno abbastanza comune a tutti i comuni perifluviali della Valle. Il passaggio degli animali è un disastro per i terreni coltivi ma anche per l’assetto idrogeologico dei versanti scalzati dal percorso animale sino a provocare danni alla viabilità e rischi per la sicurezza della circolazione oltre che forti probabilità d’incontro nella fitta rete sentieristica lungo la Magra e nei circuiti collinari Molte sono le segnalazioni di cittadini preoccupati da incontri ravvicinati e poco tranquillizzati dai decaloghi pubblicati di buon comportamento da tenere in tali circostanze.

La legge affida alla Regione il compito di intervenire per esercitare il dovuto controllo della fauna selvatica, avvalendosi della collaborazione degli Ambiti di Caccia Territoriali sotto la giurisdizione delle Province e, nei casi in cui si paventino rischi per la incolumità pubblica a seguito delle incursioni di selvatici nei centri abitati e luoghi di pubblico transito, anche i Prefetti ed i Sindaci possono intervenire con potere di ordinanza.

Il Circolo Pd di Arcola ha promosso una raccolta firme per chiedere provvedimenti urgenti alle autorità competenti per il controllo diretto dei cinghiali nel territorio locale ed invita i cittadini interessati ad aderire all’iniziativa”.

... » Leggi tutto