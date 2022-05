Furti, truffe, maltrattamenti in famiglia e pranzi al ristorante non pagati: superlavoro per i carabinieri di Alassio nei ponti di primavera

Alassio. Hanno visto coinvolti tutti i reparti dipendenti dalla compagnia dei carabinieri di Alassio i controlli messi in atto quotidianamente sul territorio di competenza durante il periodo di Pasqua e dei ponti primaverili. Gli accertamenti hanno permesso di identificare 200 persone, controllare 170 mezzi e sequestrarne quattro per guida pericolosa in centro abitato e guida in stato di ebbrezza; inoltre, i militari hanno ritirato 5 patenti e denunciato a vario titolo 10 persone per delitti contro il patrimonio quali furti in abitazione ed in negozio (la merce sottratta è stata tutta recuperata).

