Genoa: il rigore di Criscito è il romanzo del calcio che scrive una nuova pagina

Genova. La realtà supera ogni fantasia, perché erano praticamente nulle le possibilità per Mimmo Criscito di ritrovarsi di nuovo sotto la Nord, di nuovo in pieno recupero, a battere un rigore decisivo meno di 7 giorni dopo il derby. Invece è successo e il romanzo del calcio scrive una nuova pagina. La Nord lo ha chiamato quando è stato fischiato il penality e il capitano non si è tirato indietro, dopo – crediamo – una delle settimane più difficili della sua carriera sportiva. Il destino ha ridato a Criscito ciò che gli ha tolto.

La corsa liberatoria, il togliersi la maglia, l’urlo di gioia e di scarico della tensione sono l’immagine di questa vittoria che tiene il Genoa a galla sino all’ultimo, in attesa di vedere cosa faranno domenica Salernitana e Cagliari.

