Inaugura la Locanda del Samaritano

​​​​​​La Locanda del Samaritano, nuova struttura della Caritas per l’ospitalità notturna delle persone senza fissa dimora, è stata completata con la ristrutturazione della sede di via XV Giugno, a Pegazzano, e sarà inaugurata martedì pomeriggio alle 16.30 con la benedizione impartita dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Saranno presenti, con le altre autorità, il prefetto Maria Luisa Inversini, il sindaco Pier Luigi Peracchini e il direttore della Caritas don Luca Palei. “La struttura – spiega la nota diocesana -, che sorge nei locali vicini alla Cittadella Pace, è stata realizzata con un progetto ambizioso, predisposto durante l’emergenza da Covid-19 e quindi utile anche in futuro per qualunque evenienza. Sono tre i moduli che ospiteranno le persone senza fissa dimora, con all’esterno un’ulteriore area buffer, utilizzata di supporto. Il costo di realizzazione è stato ingente, circa 350.000 euro, ma ora la città sarà dotata di una struttura del tutto al passo con i tempi per far fronte a situazioni di disagio che, purtroppo, al giorno d’oggi risultano sempre più diffuse”.

