Lerici, ottimi risultati dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo al concorso ‘Enrico Arisi’

Ottimi risultati nei giorni scorsi per l’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Lerici al concorso musicale ‘Enrico Arisi’, organizzato dall’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato in provincia di Cremona. In particolar, il pianista Giovanni Biavardi (classe 2009) si è aggiudicato il primo premio assoluto, mentre la chitarrista Syria Bandoni (2008) ha raggiunto il primo premio nella categoria chitarra; terza, sempre nella chitarra, Giulia Morganti (2008). Il concorso si è svolto in due fasi: una prima fase eliminatoria tramite invio di video con le performance dei ragazzi, ed una fase finale, in presenza a Vescovato.

