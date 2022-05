Levanto, la sesta terra e le mie origini

Per dire che sono un figlio della grande migrazione che interessò Sprugolandia sconvolgendo il tradizionale assetto demografico, ho sempre detto che dei miei quattro avi solo il nonno materno era indigeno. Gli altri tre stavano qua perché erano stati coinvolti dal mega flusso migratorio.

Ho poi anche aggiunto che non appartenendo alle mosche bianche, questa mio status di ibrido o meticcio se preferite, è comune a chiunque abiti la landa della Sprugola perché è impensabile che non siano occorsi incroci genetici fra gli antichi nativi e i foresti della prima o delle successive generazioni.

Però, il nonno paterno era di Levanto, la sesta delle Cinque Terre, e i suoi genitori, bisnonni di cui neppure si parlava in casa, avevano cognomi che tuttora portano ignoti parenti mai visti ma con cui condivido qualche linea di Dna.

Allora, avere un nonno di Levanto è contraddizione con l’assunto che me lo fa comprendere con i progenitori “stranieri”?

Io penso che no.

Il nonno nacque nel 1870 quando la sesta terra era sì già collegata a Sprugola City dalla linea ferrata ma il treno non correva più di due volte al giorno. Del resto, anche quando frequentavo le medie (qualche decennio fa), i compagni che venivano dai feudi rivieraschi non avevano un mezzo per ritornare fino a pomeriggio inoltrato.

Comunque, se il nonno perdeva il treno, era obbligato a inforcare il cavallo e calare giù per i sentieri. Il destriero, ovviamente, era quello che gli prestava San Francesco.

L’alternativa era la vela se trovava un passaggio su una barca. Tuttavia, ancora alla sua veneranda età (spirò ultranovantenne) il nonno conservava dei possenti calli alle mani, cosa che fa pensare che nelle traversate su e giù per il mare imperversasse la bonaccia.

Difficoltà nella comunicazione, dunque. La dorsale che cinge il Golfo era un bel valico da superarsi per cui non è caso che la grande migrazione si sia arrestata davanti a quel rilievo: certo modesto ma pur sempre barriera che permise che in quel territorio si mantenessero i tratti originali. Così, quando vai da quelle parti senti parlare con una cadenza che ritrovi nei pressi della Lanterna ma che dalle parti della Sprugola non si avverte più.

La sesta terra presenta anche un’altra anomalia. Se si chiama così vuol dire che rispetto al centro è a oriente che noi chiamiamo levànte (parola piana, accento sulla penultima sillaba) e non Lèvanto (sdrucciola, accento sulla terzultima).

Stranezze del linguaggio, si dirà, però nel dialetto il nome della cittadina è Leevàntu: e strascicata, accento come nella lingua di padre Dante e una -u finale non ancora diventata -o.

