Lista Toti, ecco i candidati

Presentati oggi pomeriggio in Piazza Sant’Agostino i 32 candidati della Lista Toti, che sostiene la candidatura del sindaco uscente Pierluigi Peracchini. “Bisogna vincere, ma vincere non basta. Bisogna vincere bene e per farlo – non perché gli altri abbiano meno valore, siamo tutti in coalizione – questo è il simbolo che deve avere un grande risultato”, ha affermato l’assessore Giacomo Giampedrone. “I sondaggi dicono che vinceremo bene, beissimo. Io sono sicuro che vinceremo al primo turno”, così il presidente Giovanni Toti.

